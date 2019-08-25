الحركة الشعبية تقبل استقالة (مبارك اردول)

التاريخ: 25-أغسطس-2019
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أكد الناطق الرسمي بالجبهة الثورية وممثليها في نداء السودان “مبارك اردول” قبول الحركة الشعبية لاستقالته التي كان قد تقدم بها قبل يومين لخلافات بينه والامين العام للحركة “ياسر عرمان” وبعث برسالة ودع فيها زملاءه في الحركة معلناً انسحابه من كل مجموعات التواصل الاجتماعي التي تجمعهم.
وقال اردول في رسالة تلقت صحيفة المجهر نسخة منها أمس :”الاخوة والاخوات في تحالف نداء السودان والجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير , لا شك انكم تتابعون الاحداث التي تدور في حركتنا واستقالتي التي تقدمت بها وتم قبولها لذلك ساغادر كل المجموعات التي شاركت فيها بصفتي تلك”.
مبيناً انه غادر بالاستقالة منظومة الحركة الشعبية التي دفعت به لتلك الهياكل مقدماً اعتذاره لجميع زملائه, متمنياً ان يستمر التواصل بينهم في علاقات خارج عمل المنظومات التي كان مشاركاً فيها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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