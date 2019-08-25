"النجم الجديد".. أول لاعب يراوغ فان دايك منذ 50 مباراة

وأصبح الجناح العاجي نيكولا بيبي، لاعب أرسنال، أول لاعب يراوغ فان دايك في آخر 50 مباراة لفان دايك بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لموقع الإحصاءات "أوبتا".
وكان آخر لاعب نجح بمراوغة فان دايك الإسباني ميكيل ميرينو في مارس 2018، خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري.
واشتهر فان دايك بقدرته على قراءة المهاجمين، ومهارته بقطع الكرة وتفادي المراوفات، حتى أصبحت فكرة مراوغته موضوعا "شبه مستحيل".
وكتب أحدهم على موقع تويتر: "المشجعون يحتفلون بمراوغة فان دايك وكأن أرسنال سجل هدفا. هذه المراوغة تبين روعة بيبي".
وانتقل بيبي لصفوف أرسنال هذا الصيف، مقابل 80 مليو يورو، وتضع عليه جماهير "المدفعجية" آمال كبيرة لإحياء الخط الهجومي للنادي.
الأفضل والأصعب
ومن ناحية أخرى، كشف المدافع الحائز على جائزة أفضل لاعب بـالدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، لاعبه المفضل للعب بجواره.
وقال قائد منتخب هولندا، في حديثه لموقع "توك سبورت"، إن أفضل لاعب لعب بجواره هو زميله في ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.
أما عن أصعب منافس واجهه الهولندي، فأشار "جنرال الدفاع" إلى أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، هو الأصعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع فان دايك مستوى خط الدفاع في ليفربول منذ قدومه في يناير 2018، وأصبح علامة فارقة بين مدافعين العالم العام الماضي.
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