وشدد المسؤول الإعلامي في "حزب الله"، محمد عفيف، في تصريح تلفزيوني، على أن ما حصل هو "انتهاك صريح" للسيادة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أن الرد سيعلن عنه في كلمة "حاسمة" للأمين العام، حسن نصر الله، ولا كلام قبل ذلك.
وأوضح عفيف أن الأجهزة الأمنية اللبنانية عملت بشكل موحد وبتنسيق كامل مع المعنيين في "حزب الله" لكشف ملابسات ما حصل.
ولفت المتحدث باسم "حزب الله" إلى أن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين كانت لديهما أهداف معينة والتحقيق مستمر لتحديدها، مشيرا إلى أنه لم يسجل سقوط جرحى وإنما كانت هناك إصابات طفيفة ناجمة عن تكسير الزجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": الطائرتان الإسرائيليتان كانت لديهما أهداف معينة ونحقق لتحديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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