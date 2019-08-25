"حزب الله": الطائرتان الإسرائيليتان كانت لديهما أهداف معينة ونحقق لتحديدها

ذكر "حزب الله" اللبناني أن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين، اللتين أسقطت إحداهما وانفجرت الثانية، اليوم الأحد، فوق ضواحي بيروت، كانت لديهما أهداف معينة يجري حاليا تحقيق لتحديدها.

وشدد المسؤول الإعلامي في "حزب الله"، محمد عفيف، في تصريح تلفزيوني، على أن ما حصل هو "انتهاك صريح" للسيادة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أن الرد سيعلن عنه في كلمة "حاسمة" للأمين العام، حسن نصر الله، ولا كلام قبل ذلك.

وأوضح عفيف أن الأجهزة الأمنية اللبنانية عملت بشكل موحد وبتنسيق كامل مع المعنيين في "حزب الله" لكشف ملابسات ما حصل.

ولفت المتحدث باسم "حزب الله" إلى أن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين كانت لديهما أهداف معينة والتحقيق مستمر لتحديدها، مشيرا إلى أنه لم يسجل سقوط جرحى وإنما كانت هناك إصابات طفيفة ناجمة عن تكسير الزجاج.