وكشفت صحيفة "The Mirror" البريطانية، أن إدارة سان جيرمان مهتمة بالحصول على خدمات زاها، مشيرة إلى أن وفدا من الفريق الباريسي، توجه إلى لندن للاتفاق على شروط الصفقة مع كريستال بالاس.
وأوضحت أن مسؤولي "البي إس جي"، يرون في زاها، بديلا مناسبا لنيمار، المرتبط بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وبالتحديد إلى برشلونة أو ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الفريق الفرنسي يجهز عرضا قيمته 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جناح كريستال بالاس، موضحة أن هذا العرض يسري بمجرد رحيل نيمار عن "البي إس جي".
وكانت أندية أرسنال وتشيلسي وإيفرتون، أبدت قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في التاسع من الشهر الجاري، اهتمامها بالتعاقد مع زاها، الذي يطالب إدارة فريقه، بالسماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وخاض زاها (26 عاما)، 3 مباريات في الموسم الجاري مع كريستال بالاس، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يستقر على نجم إفريقي لخلافة نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.