وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا قبل أيام، يؤكد فيه أنه لن يتهاون في التعامل مع أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز، أملًا في اختفاء تلك الظاهرة.
وغرد الفرنسي الدولي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وكتب: ”لقد عانى أجدادي من أجلنا لنكون أحرارًا اليوم، للعمل والمساهمة في بناء المجتمع، لنستقل وسائل المواصلات ولعب كرة القدم“.
”الإهانات العنصرية تدل عن جهل واضح من قبل بعض الأشخاص، ولكنها تجعلني أقوى وتحفزني لمحاربتها لحماية الأجيال المقبلة“.
وكان مانشستر يونايتد من خلال بيانه قد طالب شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالمساهمة في الحد من تلك الظاهرة وملاحقة المتورطين قانونيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغبا نجم مانشستر يونايتد يرد لأول مرة على تعرضه لإهانات عنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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