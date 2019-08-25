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بوغبا نجم مانشستر يونايتد يرد لأول مرة على تعرضه لإهانات عنصرية

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حرص الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على الرد لأول مرة على الإهانات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجماهير.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا قبل أيام، يؤكد فيه أنه لن يتهاون في التعامل مع أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز، أملًا في اختفاء تلك الظاهرة.

وغرد الفرنسي الدولي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وكتب: ”لقد عانى أجدادي من أجلنا لنكون أحرارًا اليوم، للعمل والمساهمة في بناء المجتمع، لنستقل وسائل المواصلات ولعب كرة القدم“.

”الإهانات العنصرية تدل عن جهل واضح من قبل بعض الأشخاص، ولكنها تجعلني أقوى وتحفزني لمحاربتها لحماية الأجيال المقبلة“.

وكان مانشستر يونايتد من خلال بيانه قد طالب شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالمساهمة في الحد من تلك الظاهرة وملاحقة المتورطين قانونيًا.

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