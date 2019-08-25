بعد سقوط الطائرتين.. إسرائيل تكثف الدوريات على حدود لبنان

كثّف الجيش الإسرائيلي، الأحد، من حركة دورياته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة".

وأضافت أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.

وتم رصد حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع دون طيار في اجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ.

وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق الأحد أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله ليل السبت-الأحد في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأدى الانفجار إلى أضرار مادية وإلى جرح 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء شظايا الانفجار.

وسمح "حزب الله" لبعض وسائل الإعلام المحلية بالتصوير في مكان الانفجار. وبينت الصور أضرارا مادية في المركز الإعلامي للحزب الذي يقع في الطابق الأول من مبنى مؤلف من 10 طوابق في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية.

Advertisements

وقال المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف إن "الحزب لم يسقط أي طائرة من طائرتي الاستطلاع اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية ليل السبت".

وصباح الأحد، واصلت طائرات إسرائيلية حربية التحليق فوق العاصمة بيروت وعلى علو منخفض. وتم رصد طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء مدينة صيدا وصور ومناطق عدة في الجنوب اللبناني.

ويقول متابعون إن نشاط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين قد يكون مرتبطا بالضربات الإسرائيلية التي نفذت في سوريا على مواقع إيرانية ليل السبت، خاصة أنها استهدفت قوات الحرس الثوري الإيراني قرب دمشق.

وذكرت مصادر سورية أن عناصر في ميليشيات حزب الله قتلوا من جراء هذه الغارات.

وفي سياق الإجراءات الإسرائيلية التي تبعت أحداث الليلة الماضية، أعلنت تل أبيب إغلاق المجال الجوي فوق فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، في وجه حركة الطيران.

وقال مراسل "سكاي نيوز "إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، مضيفا أن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري.