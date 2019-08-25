قطر تغرم بنك أبو ظبي الأول 55 مليون دولار لـ"التلاعب بالسوق"

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة.

وذكرت الهيئة في بيان أنها بدأت تحقيقا في مارس آذار 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبو ظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".