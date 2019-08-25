الكرملين: سندرس احتمالية مشاركة بوتين في قمة السبع المقبلة‎

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، أنها ستدرس احتمالية مشاركة الرئيس، فلاديمير بوتين، بقمة الدول السبع المقبلة في الولايات المتحدة، حال وجهت له دعوة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، في تصريح لوكالة ”سبوتنيك“، إن ”الرئيس بوتين أجاب بالفعل على مثل هذا السؤال، إذا أتت الدعوة بالتأكيد سندرسها“.

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني، لقمة زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس بفرنسا.

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض: ”أعتقد أنه بات من المناسب بشكل أكبر أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى“، حسبما نقلت وكالة ”أسوشيتد برس“.

وأضاف: ”أتحدث عن روسيا لأنني سأعقد عددًا من الاجتماعات على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، وأعتقد أنه من المناسب أن تكون روسيا حاضرة“.

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إلا أن مصادر دبلوماسية نقلت، اليوم الأحد، أن قادة مجموعة السبع ”يؤيدون تعزيز التعاون مع روسيا، لكنهم يعتبرون أنه من المبكر جدًا إعادة موسكو إلى المجموعة“.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلًا من: الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا. وكانت تسمى قبل إقصاء روسيا منها عام 2014 مجموعة الدول الصناعية الثماني.

وجاء إقصاء روسيا على خلفية قرارها ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عقب استفتاء غير قانوني.

ومنذ قرار الضم، اشتكت أقلية تتار القرم من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، فيما طالب البرلمان الأوروبي، موسكو بوقف الظلم الممارس بحقهم.