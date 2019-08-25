وفاة القيادي في تنظيم الإخوان بالأردن فاروق بدران

نعت جماعة الإخوان المسلمين، في الأردن، اليوم الأحد، القيادي البارز فيها، فاروق بدران، الذي توفي عن عمر يناهز 87 عامًا.

وقالت الجماعة في بيان لها، إن القيادي ”توفي في العاصمة عمان“، واصفة إياه بـ ”الأستاذ الكبير والمُربي الفاضل“، وبأنه من ”الرعيل الأول للجماعة“.

وبينت الجماعة في بيان النعي، أن تشييع جثمان الراحل ”سيتم بعد صلاة عصر اليوم الأحد بالعاصمة عمان“.

واعتبر مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن بدران ”تربوي عميق، وصاحب بصمة على التربية والتعليم في الأردن“.

وبدران قيادي إخواني من مواليد مدينة السلط غربي العاصمة عمان، عام 1932، وله ولدان وأربع بنات.