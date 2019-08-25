فتح تحمّل حماس مسؤولية الاعتداء على مقر دائرة شؤون اللاجئين بغزة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اقتحم مجهولون، اليوم الأحد، مقر دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، وحطموا ونهبوا محتوياته.
واتهمت حركة فتح، أجهزة الأمن التابعة لحماس بتسهيل وتوفير الحماية والدعم للمعتدين، معتبرة أن ”هذا الاعتداء يشكل استمرارًا لنهج حماس الانقلابي، بالاعتداء على الشرعية والمؤسسات الوطنية من خلال الاعتداء على إحدى مؤسسات منظمة التحرير“.
وقالت مفوضة الإعلام التابعة لحركة فتح، إن ”هذا الاعتداء يشكل جريمة جديدة لحركة حماس، تضاف إلى سلسلة جرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا والشرعية الوطنية“، لافتة إلى أنه ”ليس مستغربًا على من انقض على النظام السياسي الفلسطيني ودمر مؤسسات السلطة الوطنية بالمحافظات الجنوبية، أن يستمر بمحاولاته لاستهداف الشرعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها“.
ولم تصدر الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، أو أي من الأطر القيادية في الحركة، بيانًا حول هذا الحادث، وتوضيح ملابساته.
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