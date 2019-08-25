ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى ستين قتيلا

وقال وكيل وزارة الصحة بالسودان سليمان عبد الجبار، إن 101 شخصا أصيبوا جراء السيول، فضلا عن انهيار 32 ألف منزل "كليا" أو "جزئيا".
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق ، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 97 آخرون، خلال الفترة من 14 يونيو الماضي إلى 16 أغسطس الجاري، جراء السيول.
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد المتأثرين بالسيول والفيضانات، بسبب ارتفاع مناسيب مياه النيل.
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