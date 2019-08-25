ولم يجدد إريكسين تعاقده مع ”السبيرز“، والذي سينتهي في نهاية الموسم الحالي، ويرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.
وينتهي سوق الانتقالات في إسبانيا، يوم الإثنين المُقبل 2 سبتمبر.
وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الأحد، فإنه لا توجد أي دلائل تشير إلى أنّ صانع الألعاب الدنماركي سيوافق على التوقيع على عقد جديد.
وأوضحت الصحيفة، أنّ ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق، ودانييل ليفي، مالك النادي، اتفقا على أنهما سيصلان إلى حل وسط حال وصول عروض.
وأفادت الصحيفة، بأنّ توتنهام لن يسمح للاعبه بالرحيل، إلا حال وصول عرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: توتنهام يحدد موعد الاستغناء عن كريستيان إريكسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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