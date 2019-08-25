وقالت وزارة الدفاع في بيان إن غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية داخل البلاد وخارجها أسفرت عن مقتل 24 مسلحا من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).
وأوضحت في البيان أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في الأراضي التركية، و13 آخرين خارجها.
هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين بشمالي العراق، أسفرت عن مقتل 9 من عناصره.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة آخرين باشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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