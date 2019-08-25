وذكرت المصادر أن "عنصرين من الحزب قتلا في الغارة الإسرائيلية أمس".
كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة عنصرين من "حزب الله"، إثرغارة في سوريا أمس، وهما ياسر أحمد ضاهر وحسن يوسف زبيب.
في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره في لندن) إن 3 عناصر، بينهم اثنان من حزب الله اللبناني والأخير يُرّجح أنه من "القوات الإيرانية"، قتلوا جراء الغارات التي نفذتها طائرات إسرائيلية مساء أمس السبت قرب بلدة عقربة في المنطقة الواقعة بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، جنوب العاصمة دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الضربات الإسرائيلية قرب دمشق أمس خلفت قتلى في صفوف "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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