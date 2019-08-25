وذكر بيسكوف أيضا تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول احتمال استئناف عمل مجموعة الثماني الكبرى "G8".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا اليوم عن تصريح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورد فيه "على الأرجح جدا" أنه سيدعو الرئيس بوتين للمشاركة في اللقاء المقبل لمجموعة السبع الكبار "G7" كضيف.
من جهته أعلن مصدر دبلوماسي أن زعماء مجموعة السبع الكبار أيدوا تعزيز التنسيق مع روسيا وأضافوا في الوقت ذاته أن الحديث حول إعادة إدماج روسيا فى المجموعة أمر سابق لأوانه.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي، دونالد ترامب، قد طرحا سابقا مسألة دعوة موسكو للمشاركة في قمم مجموعة السبع الكبار. من جانبها ربطت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مسألة استئناف عمل مجموعة الثماني الكبار بتحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية. أما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فتوعد بأنه سيعارض استئناف مشاركة روسيا في مجموعة "G8".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يعلق على الدعوة المحتملة لمشاركة روسيا في لقاء "G7" بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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