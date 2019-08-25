المركزي الألماني: لا للتشاؤم الاقتصادي

حذر رئيس البنك المركزي الألماني من الإفراط في التشاؤم تجاه الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك بعد أيام من تحذير البنك من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يدخل في حالة ركود في الربع الحالي.

وتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المئة في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وفقا لما ذكره البنك اليوم الأحد.

وأضاف أن هذه النسبة قد "تنخفض قليلا" مرة أخرى في الصيف.

لكن رئيس البنك، ينس ويدمان، قال لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" إنه لا يرى "سببا للذعر".

Advertisements

وأشار إلى أن اقتصاد ألمانيا بدأ في التراجع منذ فترة طويلة بسبب سجل التوظيف.

وقال "التوقعات غير مؤكدة بشكل خاص في الوقت الراهن"، مشيرا لعوامل سياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية الدولية.

وذكر ويدمان أن الرد لا ينبغي أن يكون هو التشاؤم، أو اتخاذ إجراء بناء على ذلك.