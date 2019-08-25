داعش يقصف ملعبا لكرة القدم ويقتل 6 مدنيين في العراق

ووقع الهجوم مساء السبت في قرية داقوق بمحافظة كركوك شمالي البلاد، حيث كان لاعبون يتدربون.
وتخضع المنطقة التي شهدت الهجوم، والواقعة جنوب شرق مدينة كركوك، لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
ولم يعد تنظيم الدولة يسيطر على أي مناطق في العراق وسوريا، لكنه يواصل شن هجمات متقطعة.
وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد قالت الأسبوع الماضي، إن الاستخبارات تمكنت من "إطاحة" قيادي في تنظيم "داعش" مقرب من زعيمه أبوبكر البغدادي، في الأنبار، بحسب بيان رسمي.
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