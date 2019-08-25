شرطة هونغ كونغ تفرق المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، لتتحول المظاهرة من سلمية إلى مواجهات عنيفة.

وسار آلاف المحتجين في شوارع المدينة، حيث ارتدى كثيرون منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، واعترض طريقهم عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع والهراوات.

وقام المتظاهرون بسد بعض الطرق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا يصرخون بوجه رجال الشرطة.

وحصلت سلطات هونغ كونغ على أمر قضائي بمنع التظاهر في المطار الذي أغلق لبعض الوقت الأسبوع الماضي، بعد أن احتشد المحتجون في المبنى الرئيسي للمطار لعدة أيام مما تسبب في تعليق إقلاع نحو 1000 رحلة جوية، وآثار اشتباكات متقطعة مع الشرطة.

وتشهد هونغ كونغ منذ 3 أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون، تم تعليقه الآن، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى السلطات في بكين.