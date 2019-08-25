وسار آلاف المحتجين في شوارع المدينة، حيث ارتدى كثيرون منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، واعترض طريقهم عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع والهراوات.
وقام المتظاهرون بسد بعض الطرق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا يصرخون بوجه رجال الشرطة.
وحصلت سلطات هونغ كونغ على أمر قضائي بمنع التظاهر في المطار الذي أغلق لبعض الوقت الأسبوع الماضي، بعد أن احتشد المحتجون في المبنى الرئيسي للمطار لعدة أيام مما تسبب في تعليق إقلاع نحو 1000 رحلة جوية، وآثار اشتباكات متقطعة مع الشرطة.
وتشهد هونغ كونغ منذ 3 أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون، تم تعليقه الآن، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى السلطات في بكين.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هونغ كونغ تفرق المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.