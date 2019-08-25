قيادة الجهاز تمنح أفراد هيئة العمليات أربعة خيارات

التاريخ: 25-أغسطس-2019
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منح جهاز المخابرات العامة، عدداً من الخيارات لأفراد وجنود هيئة العمليات في تحديد مصيرهم، وذلك بعد رفض عام لقرار ضمهم إلى “الدعم السريع”.
وقالت مصادر أمس، إن من الخيارات المطروحة البقاء بجهاز الأمن (سابقاً)، الانضمام إلى الدعم السريع، الانضمام إلى الاستخبارات أو المعاش.
والتقى مدير الجهاز الفريق أبو بكر دمبلاب أمس بعدد من ضباط هيئة العمليات، وتم تنويرهم بالخيارات المقترحة وتبليغها للأفراد.
وذكرت المصادر أنه تم تصميم استمارة تتم تعبئتها بواسطة الأفراد ليحدد كل شخص رغبته. ويقدر عدد أفراد هيئة العمليات بـ(13) ألف مقاتل، (7) آلاف منهم تقريباً في ولاية الخرطوم وحدها، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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