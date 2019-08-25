شهد المهندس.. (حبيبتي بستلطفها وما داير زول يعرفها)!!

المذيعة المدهشة شهد المهندس أقرت في حوار أجرى معها بأنها مغنية ممتاز حين قالت إنها كل يوم تدندن بأغنية ما، وتستمر معها حتى اليوم التالي، ودائماً ما تردد (حبيبتي بستلطفها)، إذ لها معها موقف مع والدتها (ثريا مصطفى)، فقد كانت تقوم بإحلال وإبدال في نص الأغنية لتصبح (حبيبتي بستلطفها دي ثريا بت مصطفى)، كما أنها تردد (بتتعلم من الأيام) للموسيقار محمد الأمين، بحسب صحيفة الأهرام اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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