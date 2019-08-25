ضبط شبكة اتجار بالبشر

تمكنت قوة مكونة من القوات المسلحة والشرطة والشرطة الامنية من القبض على شبكة تخصصت في الاتجار بالبشر حيث وصلت معلومة لدى الجهة المخصصة تفيد بان المتهمين يقومون بتهريب مجموعة من الاشخاص بصورة غير قانونية.

Advertisements

عليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب صحيفة الدار كما تم وضع كمين محكم اسفر عن ضبط المتهمين بحي المطار بعطبرة ومن ثم اقتيادهم الى جهات الاختصاص للتحري معهم وما زال التحري جار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)