ضبط شبكة اتجار بالبشر

التاريخ: 25-أغسطس-2019
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تمكنت قوة مكونة من القوات المسلحة والشرطة والشرطة الامنية من القبض على شبكة تخصصت في الاتجار بالبشر حيث وصلت معلومة لدى الجهة المخصصة تفيد بان المتهمين يقومون بتهريب مجموعة من الاشخاص بصورة غير قانونية.
عليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب صحيفة الدار كما تم وضع كمين محكم اسفر عن ضبط المتهمين بحي المطار بعطبرة ومن ثم اقتيادهم الى جهات الاختصاص للتحري معهم وما زال التحري جار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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