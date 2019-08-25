أخطر شبكة اجرامية في قبضة مباحث الولاية بعد سرقة (2) مليار

التاريخ: 25-أغسطس-2019
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تمكنت مباحث ولاية الخرطوم متمثلة في فرعية كرري من القبض على شبكة اجرامية متخصصة في السرقات الليلية قاموا بالسطو على منزل بالثورة الحارة 24 وسرقة 2 مليار وموبايل كانت مخبأة داخل خزانة..
واوضح العميد شرطة امين سعيد محمد مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم في تصريح بحسب صحيفة الدار الى ورود بلاغ لقسم شرطة الثورة جنوب افاد فيه الشاكي الى ان مجهولين قاموا بالسطو على منزله وقاموا بسرقته “2” مليار جنيه وموبايل داخل خزنة بمنزله وفور تلقي البلاغ تم تكوين تيم من مباحث فرعية كرري للبحث عن القبض على 7 متهمين وبالتحري معهم اقروا بالسرقة واvشوا الى مكان المبلغ والموبايل وضبطت بحوزتهم سلسل ذهب و3 مواتر جي ان قاموا بشراءها من المبلغ المسروقث تم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة “174” من القانون الجنائي بقسم شرطة الثورة جنوب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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