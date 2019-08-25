الشرطة تقبض على أكبر محتالي الأراضي بالخرطوم

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من القبض على أحد معتادي جرائم الاحتيال والشيك المردود والذي تم ضبطه وهو يمارس جريمته في الاحتيال على المواطنين وخداعهم بتمليكهم اراض في مناطق مميزة بالخرطوم. حيث يقوم باستلام بطاقاتهم وتصويرها وتسجيلهم في دفاتر ويمنحهم ارقاماً لاراض وهمية يوحدد لهم مواعيد الاستلام..

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ووصفت صحيفة الدار المتهم بالمراوغة وسرعة البديهة وله مقدرة فائقة على الخداع والاحتيال, وقد تمت محاكمته في اكثر من بلاغ في اعوام سابقة لكن بمجرد اتمام فترة عقوبته يعود لمماسرة جريمته.

وعليه تنوه الشرطة بجميع المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر من المحتالين وعدم الانصياع لخداعهم وعدم التعامل في مثل هذه المعاملات الا عبر النوافذ الحكومية المعروفة للغرض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)