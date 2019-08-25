هيئة الدفاع: مقر إقامة “البشير” بسجن كوبر لا يليق به

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، مولانا أحمد إبراهيم الطاهر إنّ مقر إقامة البشير بسجن كوبر لا يليق به، وإنّ وسائل الراحة غير موجودة.

وأضاف” الزنزانة تحتوي على سريرين وحمام ومكيف وبها كمية هائلة من البعوض، وتترك مضاءة طوال الوقت”، وذكر الطاهر بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الطعام يأتيه من منزله، وتابع “شهدت الوضع داخل السجن عندما كنت معتقلاً مع الرئيس أسبوعاً كاملاً بداية الثورة، فالزنزانة لا تصلح للرئيس ولا لأيّ متهم آخر”.

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وزاد” طلبنا من المسؤولين تحويل اعتقاله إلى مقامٍ يليق به كرئيس كان يحكم البلاد وكان القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ولكّن هذا الطلب لم يجد القبول”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)