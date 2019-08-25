في حادث مأساوي بام درمان.. وفاة اربعة من أبناء السمرة بالجموعية

التاريخ: 25-أغسطس-2019
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خيّم الحزن على اهل السمرة بالجموعية إثر تلقيهم الخبر الحزين بوفاة ابنائهم في حادث حركة مؤلم في طريق الجموعية بام درمان بعد عودتهم من عقد قران رجل الأعمال ورئيس نادي السمرة حاج الطاهر الشاب عبد القادر أحمد آدم. والمتوفين هم الاستاذ محمد الزبير شقيق عمر الزبير سكرتير نادي السمرة السابق وابن عم سعادة الفريق شرطة خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم, وعلي صديق بقادي والواثق ابراهيم وبشير عثمان, ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب ما اوردته صحيفة الدار بان المتوفين والمصابين كانوا في طريقهم الى ذويهم بعربة امجاد وقبل وصولهم حدث تصادم بين الامجاد وعربة أخرى وعلى الفور تم نقل المتوفين الاربعة الى منازلهم حيث تمت مواراتهم الثرى في موكب حزين, وذرف ابناء السمرة والجموعية الدموع حزناً على خيرة ابناء السمرة. وقاطرت الجموع من كل صوب لاداء واجب العزاء وفي مقدمتهم سعادة الواء شرطة معاش عادل حسين بلال معتمد ام درمان وشيخ العرب الامين جاه الله وفارس بابكر ود الجبل.
ورحم الله المتوفين الاربعة الاستاذ محمد الزبير وعلي الصديق بقادي والواثق ابراهيم وبشير عثمان واسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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