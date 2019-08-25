مدير إعلام الشرطة: المتحري في بلاغ البشير حقق بمهنية واتخذ كافة الاجراءات القانونية

قال مدير اعلام الشرطة اللواء د. حسن حامد أحمد عبد الرحيم ان العميد شرطة أحمد علي المتحري في بلاغ الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير عمل بمهنية ومصداقية واتخذ كافة الاجراءات القانونية وذلك منذ استدعائه في القيادة العامة بعد العثور على المبالغ المالية بمنزل البشير وتحرى معه بعد إيداع المبالغ المالية بالبنك المركزي وحتى تشجيل البشير الاعترافات القضائية بعد استجوابه في محضر التحري واعادة استجوابه.

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وأضاف سعادته بحسب صحيفة الدار ان لا مصلحة للشرطة للدفاع عن ضباط ولكنها الحقيقة فهو من أكفأ ضباط التحري والمباحث, وتعامل مع بلاغ البشير بمهنية وشفافية كان ذلك خلال اللقاء التنويري بين مدير اعلام الشرطة ومجموعة قادة العمل الصحفي للشرطة بالبلاد أمس بحضور عدد من ضباط المكتب الصحفي للشرطة العميد د. آدم محمد الأمين والنقيب شرطة د. حمزة النور, والنقيب د. أحمد الماحي.

وقال سعادته ان الشرطة لا تدافع عن منسوبيها في حال ارتكابهم لاخطاء بدليل ان هنالك عدد من منسوبيها محكومين بالاعدام في سجن كوبر, وأضاف سعادته قائلاً: ان واجب الشرطة منع ارتكاب الجريمة والصحافة تساهم مساهمة فاعلة مع الشرطة في توعية المواطنين وذلك لان الجريمة تتطور يوما بعد يوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)