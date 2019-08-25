التغيير : ( بقايا النظام السابق ) التحدي الحقيقي أمام حكومة حمدوك

قطعت قوى الحرية والتغيير أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة المقبلة برئاسة عبد الله حمدوك يبقى ( بقايا النظام السابق ) ، وقال القيادي بالحرية والتغيير محمد الأمين عبد العزيز ، لقناة الحرة أن أطراف الدولة العميقة بدأت تحرك أطرافها لإثارة القلاقل برفع الأسعار ، وإفتعال أزمات النقص الحاد في الخبز والوقود وإثارة النعرات القبلية ، كما حدث بالأمس في بورتسودان ، وأضاف قائلاً من الصعب القضاء عليهم ، فهم مسيطرون على كثير من مفاصل الدولة ، وأعتقد أن الخيار الأمثل أمام حكومة حمدوك القادمة هو تفعيل سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بقوات الشعب بشكل فوري وبحسب صحيفة آخر لحظة .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )