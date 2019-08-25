الثراء الحرام تحصر ممتلكات أعضاء (السيادي)

التاريخ: 25-أغسطس-2019
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أكملت نيابة الثراء الحرام والمشبوه إجراءاتها لتسليم أعضاء مجلس السيادة إبراءات الذمة بغية حصر ممتلكاتهم وأصولهم المالية والثابتة، قبل أدائهم القسم أعضاءً بالمجلس وتسليمها للنيابة. وقال رئيس النيابة محمود مهدي أمس، إن النيابة ستسلم أعضاء المجلس السيادي إبراءات الذمة خلال الأسبوع الحالي، على أن تعاد إبراءات الذمة للنيابة بعد ملء البيانات التي تطلبها النيابة الواردة في إبراء الذمة والمتعلقة بممتلكات العضو سواء كانت مالية أو أصولاً ثابتة قبل تعيينه عضواً بالمجلس السيادي.
وأوضح مهدي بحسب صحيفة الإنتباهة، أن إبراءات الذمة تحتفظ بها النيابة بصورة سرية إلى حين نهاية الفترة الانتقالية أو ترك العضو المنصب لأي سبب، على أن تتولى النيابة حينها مراجعة إبراءات الذمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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