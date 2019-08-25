غوارديلا.. تمنى سحق برشلونة فضرب ريال مدريد

تمكن سيرجيو غوارديولا، مهاجم بلد الوليد من توجيه ضربة قوية لريال مدريد، بعد أن سجل هدف التعادل القاتل لفريقه بشباك النادي الملكي، ليحرم الأخير من تحقيق فوز ثان وثمين في الليغا الإسبانية.

وبحسب صحيفة "إس" الإسبانية فإن سيرجيو غوارديولا (28 عاما) له قصة لا تنسى مع مع نادي برشلونة، فقد كان قد دخل رسميًا ضمن لاعبي "البلوغرانا" في العام 2015، قبل أن يرحل في ظروف استثنائية.

وغرد اللاعب على "تويتر" معربا عن سعادته بعدما أنهى برشلونة آنذاك التعاقد معه وهو بعمر 24 عامًا قادما من نادي الكوركون، ولكن بعد بعد 8 ساعات فقط من توقيع عقده مع العملاق الكتالوني، تم إنهاء العقد.

وما انتهى كل شيء بشكل رسمي، حتى ظهرت تغريدة أخرى للاعب كتب فيها: "إنه وقت الكلاسيكو، هلا مدريد هلا مدريد، تبًا سأسحق الكتلان، ودائمًا إلى الأمام مدريد".

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وقال غوارديلا في تصريحات صحفية بعد ذلك إن الأمر كان محزنًا بالنسبة له، لينتهي به المطاف في بلد الوليد بعد رحيله عن خيتافي عقب فترة غير مثمرة.

وبعد أن سجل هدف التعادل لفريق أمس السبت في مرمى ريال مدريد، قال مدرب بلد الوليد، سيرجيو جونزاليس، أن غوارديولا يستحق اللعب في صفوف المنتخب الإسباني.

وقال جونزاليس عقب المباراة: "ليس من الغريب أن أفكر في أن سيرجيو غوارديولا يجب أن يستدعى إلى المنتخب الوطني الإسباني، إنه يسجل الأهداف ويصنعها بغزارة أيضًا".

