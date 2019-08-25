ونقلاً عن موقع "ديلى ميل" البريطانى، أكد بحث حديث أن بعض النباتات قد انقرضت بمعدل يصل إلى 350 مره عن المتوسط، مما يترتب عليه آثار مدمرة على الأنواع الفريدة.
ونظر العلماء فى الأسباب الكامنة وراء الانقراض ووجدوا أن الزراعة والتحضر عاملين مهمين لانقراض النباتات فى كل من المناطق الحارة والباردة، مما يؤكد الاعتقاد العام بأن تدمير الموائل هو السبب الرئيسى لمعظم حالات الانقراض، وأضافوا أن النباتات العشبية مثل الأعشاب معرضة بشكل خاص للانقراض.
وحذرت التقارير من أن معدلات الانقراض الحديثة للنباتات، التى تتجاوز المعدلات التاريخية بمئات المرات خلال هذه الفترة القصيرة ستؤدى إلى كارثة مستقبلية بكوكبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء يحذرون: النباتات تنقرض 350 مرة أسرع مما كانت عليه فى الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.