خبراء يحذرون: النباتات تنقرض 350 مرة أسرع مما كانت عليه فى الماضى

تشهد الأرض خسارة غير مسبوقة للكثير من أنواع النباتات، وهو ما يطلق عليه بعض علماء البيئة " انقراض الكتلة السادسة"، كما حذر تقرير سابق للأمم المتحدة من أن مليون نوع نبات مهدد بالانقراض، وفى الآونة الأخيرة تم الإعلان عن انقراض 571 نوع من النباتات.

ونقلاً عن موقع "ديلى ميل" البريطانى، أكد بحث حديث أن بعض النباتات قد انقرضت بمعدل يصل إلى 350 مره عن المتوسط، مما يترتب عليه آثار مدمرة على الأنواع الفريدة.

ونظر العلماء فى الأسباب الكامنة وراء الانقراض ووجدوا أن الزراعة والتحضر عاملين مهمين لانقراض النباتات فى كل من المناطق الحارة والباردة، مما يؤكد الاعتقاد العام بأن تدمير الموائل هو السبب الرئيسى لمعظم حالات الانقراض، وأضافوا أن النباتات العشبية مثل الأعشاب معرضة بشكل خاص للانقراض.

وحذرت التقارير من أن معدلات الانقراض الحديثة للنباتات، التى تتجاوز المعدلات التاريخية بمئات المرات خلال هذه الفترة القصيرة ستؤدى إلى كارثة مستقبلية بكوكبنا.