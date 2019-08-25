ملحم زين يستعد لإحياء حفل غنائى فى مهرجان قرطبا بلبنان

ويقدم ملحم زين خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد وهى "صفي قلبي"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"..وغيرها
يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره بلبنان.
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