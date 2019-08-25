لندن ترفض طلب باريس تجميد الاتفاقية التجارية مع ميركوسور بسبب حرائق البرازيل

رفضت بريطانيا أمس السبت دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى تجميد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبى ومجموعة (ميركوسور) لدول أمريكا الجنوبية بغرض الضغط على الرئيس البرازيلى يائر بولسونارو؛ لمواجهة حرائق الغابات المطيرة فى الأمازون .

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون - الموجود فى فرنسا لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار - قوله "إن هناك الكثيرين الذين يسعون لاستغلال أية حجة للتدخل فى شئون التجارة، وإحباط الصفقات التجارية، ونحن لا نرغب فى حدوث ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أقدمت على اتخاذ موقف مماثل - أمس - عندما أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أن تجميد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة الميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأوراجوى وباراجوى) لا يعتبر بمثابة الرد المناسب على ما يحدث فى البرازيل، كما أنه لن يساعد فى الحد من تدمير الغابات فى تلك الدولة الأمريكية الجنوبية .