مصري يقتل زوجته أمام أبنائهما لسبب صادم

وتفاجأ رجال المباحث في قسم شرطة المرج، بدخول أربعيني يحرر بلاغا عن نفسه، بعدما أقدم على قتل زوجته أمام أبنائهما في منزلهما؛ بسبب خلافات بينهما.
وأجرى رجال المباحث التحريات الأولية في الواقعة، والتي أفادت بأن السبب وراء قتل الزوجة، هو خروج ابنتهما دون إذن لزيارة جدها في محافظة الشرقية.
وأضافت التحريات أن المتهم تشاجر مع زوجته عندما علم بخروج ابنته، وتعدى عليها بسكين المطبخ أمام أطفالهما الـ6.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم يُدعى ”ع. م“، يبلغ من العمر 43 عامًا، يعمل سائقا، واعترف بقيامه بقتل زوجته ”م. ا“، صاحبة الـ39 سنة، وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 سنة، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ، ثم قام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.
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