الإفتاء المصرية: رسم ”التاتو“ على الجسم حلال

وكانت آخر هذه الفتاوى، ما أكده أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، أن رسم ”التاتو“ على الجسم عن طريق ”المايكرو بيلدينج“، حلال، ولا حرج فيه؛ لأنه يصل للطبقة الأولى أو الثانية من الجلد فقط.
وأضاف وسام، في مقطع فيديو بث عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“: ”أن الوشم أو التاتو الحرام؛ هو الذي يتم فيه غرز الإبر في الجلد حتى خروج الدم“.
وأشار إلى أن ”المايكرو بلدينيج حلال؛ لأنه يتعامل مع الطبقة الثانية، أو الثالثة، من الجلد فقط، وبالتالي فإنه يزول بعد فترة حوالى 6 أشهر إلى سنتين“.
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