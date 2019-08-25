وكالة أممية : 179 ألف شخص تضرروا من الأمطار في السودان

ذكرت وكالة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالخرطوم أن الأمطار والسيول أثرت على 179الف شخصا في السودان.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير اطلعت عليه “سطر ” السبت أن الأمطار شملت 15ولاية سودانية ودمرت 36 ألف منزلا .

كما أحصت الوكالة المعنية بمتابعة الشؤون الإنسانية في السودان نفوق الآلاف من الماشية في مناطق مختلفة جراء السيول والأمطار محذرة من تداعيات سيئة على الفقراء ومعيشتهم .

ويشهد السودان أمطاراً غزيرة منذ بداية أغسطس/ آب بجانب السيول التي اجتاحت العديد من المناطق .

وقال التقرير إن ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد هي الأكثر تضررا من الأمطار حيث تأثر 66ألف شخص بها.