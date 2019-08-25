وكالة أممية : 179 ألف شخص تضرروا من الأمطار في السودان

وقالت الوكالة الأممية في تقرير اطلعت عليه “سطر ” السبت أن الأمطار شملت 15ولاية سودانية ودمرت 36 ألف منزلا .
كما أحصت الوكالة المعنية بمتابعة الشؤون الإنسانية في السودان نفوق الآلاف من الماشية في مناطق مختلفة جراء السيول والأمطار محذرة من تداعيات سيئة على الفقراء ومعيشتهم .
ويشهد السودان أمطاراً غزيرة منذ بداية أغسطس/ آب بجانب السيول التي اجتاحت العديد من المناطق .
وقال التقرير إن ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد هي الأكثر تضررا من الأمطار حيث تأثر 66ألف شخص بها.
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