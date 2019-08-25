وأشاد حمدوك - في مقابلة مع قناة (سودانية 24) الليلة، هى الأولى له مع وسائل الإعلام السودانية - بدور "الأشقاء والشركاء" الذين ساعدوا السودان في هذه المرحلة الحرجة، معربا عن شكره للاتحاد الافريقي والمبادرة الإثيوبية والأشقاء في مصر والسعودية ودول الخليج، ودول الجوار في الجنوب وتشاد والاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وأكد أنه في الفترة الانتقالية سيخلق السودان سياسة خارجية متزنة تراعي مصلحته، مضيفا "نطمح في تعاون إقليمي يُخرج بالسودان من مرحلة العزلة والعقوبات، ونمد يدنا للأشقاء والشركاء، فالسودان أصبح متصالحا مع نفسه ومحيطه الاقليمي والدولي، والسياسة الخارجية ستلعب دورا في رسم صورة مختلفة للبلد عن السودان الذي عرفه العالم في الثلاثين عاما الماضية".
وقال حمدوك: "نريد أن نكون جزءا من المنظومة الدولية، فالسياسة الخارجية منوط بها لعب دور كبير جدا في حشد الموارد والاستثمار والتبشير بأن السودان فيه بيئة خصبة للاستثمار، وهي الوجه الآخر للسياسة الاقتصادية".
وأكد أن السودان يستطيع أن يساهم مع بلدان المنطقة في خلق سلام ومناخ إقليمي مستقر، "ولو أحسنا إدارة العلاقات الإقليمية يمكن الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للسودان، فالآن كل القوى العظمى متواجدة في البحر الأحمر، وموقعنا يؤهلنا للعب دور رائد في المنطقة".
وأضاف أن "السياسة الخارجية ستخضع للمصالح المشتركة، وسندير ملفات السياسة الخارجية بما يحقق مصلحة السودان والشعوب الأخرى، وبهذه الطريقة يمكن أن ندير تعقيدات السياسة الخارجية، فالأصدقاء والشركاء سنتعامل معهم بعيدا عن أن تُملى علينا شروط".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان: نشكر مصر والاتحاد الأفريقي ودول الخليج على مساعدتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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