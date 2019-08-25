محمد صلاح يصل للثنائية الـ10 فى الدوري الإنجليزي مع ليفربول

وسجل محمد صلاح فى ثنائية لفريق ليفربول فى شباك أرسنال، فى الدقيقتين 49 و 58 من زمن المباراة، ليرفع رصيده التهديفى إلى 3 أهداف هذا الموسم فى البريميرليج، بعدما سجل هدفا فى شباك نوريتش سيتي بالجولة الأولى.
ذكرت شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، أن النجم الريدز، يعد ثانى أكثر لاعب فى الدوري الإنجليزي، تسجيلا لهدفين أو أكثر فى مباراة واحدة، منذ موسم 2017 – 2018، برصيد 10 مرات، خلف نجم توتنهام هارى كين برصيد 12 مرة.
وسجل محمد صلاح فى موسمه الأول مع ليفربول، 5 ثنائيات بجانب رباعية، وفى الموسم الماضى سجل ثنائيتان وهاتريك.
وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه الفوز فى أول 3 مباريات أمام نوريتش سيتي، ساوثهامبتون وأرسنال.
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