ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت.. ليفربول في الصدارة

يتربع فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت من الجولة الثالثة للبريميرليج.

ونجح ليفربول في الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، من خلال الفوز على أرسنال بنتيجة 3-1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب "أنفيلد"، سجل محمد صلاح ثنائية من الثلاث أهداف التي سجلها الريدز.

محمد صلاح قاد ليفربول للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة في 3 مباريات برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في الوصافة.

وفى المركز الثالث يأتي ليستر سيتي مؤقتا من فوز وتعادلين برصيد 5 نقاط، فيما يحتل حامل اللقب فى آخر موسمين مانشستر سيتي المركز الرابع بـ4 نقاط، وسيخوض مباراة قوية الأحد ضد بورنموث والتى قد تقوده للوصافة على حساب أرسنال حال الفوز.