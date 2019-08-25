وقال الإرياني في تغريدتين على "تويتر": "سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات، التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة".
وحيا وزير الإعلام اليمني ما وصفه بـ"استبسال قيادة محافظة شبوة وكل ضباط وأفراد الجيش والأمن في محور عتق، والقبائل في التصدي لهجوم مليشيا المجلس الانتقالي وطرد عناصرها، وتمكنهم من تأمين المواقع الحيوية في مدينة عتق ومحافظة شبوة".
وسلمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، معسكرها للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة شبوة جنوب اليمن، وذلك في آخر المواجهات، التي تجري ما بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمن عبد ربه منصور هادي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني: سنتحرك لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لردع "التمرد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.