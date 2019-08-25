شاهد بالفيديو.. جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الثانية يوم السيت هتف الجمهور، الله أكبر، فيما أعلنت هيئة المحكمة تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إليه لجلسة أخرى السبت المقبل، إذ من المقرر ان تستمع إلى شهود آخرين لم تتمكن من إعلامهم للحضور.
وبثت قناة الجزيرة الفضائية الجلسة كاملة على حساببها بموقع فيسبوك حيث يظهر الرئيس المعزول عمر البشير في قفص الاتهام متهماً في قضايا حيازة عملة أجنبية والفساد وتلقي هدايا بشكل غير قانوني.
ونظم مجموعة من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة، رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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