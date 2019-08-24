عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف في سوريا

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:01 م اخبار الخليج 365 أفادت فضائية" سكاي نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي أعلن ، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني" وحلفاؤه ضد إسرائيل.

كانت وسائل إعلام سورية أعلنت مساء اليوم السبت، أعلنت عن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية.



وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية، مكتفية بالقول إن المضادات الأرضية "تتصدى لأهداف معادية. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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