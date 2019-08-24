المريخ يُودِّع أبطال أفريقيا من التمهيدي بأقدام شبيبة الجزائر

ودّع المريخ كأس الأندية الأبطال الأفريقية رغم فوزه على شبيبة القبائل 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب إستاد المريخ في أم درمان مساء اليوم (السبت) في إياب الدور التمهيدي.

بكّر المريخ بالهدف الأول عن طريق بكري المدينة من ركلة جزاء اُرتكبت مع التش في الدقيقة (27) من الشوط الأول أعلنت مولد الهدف الأول للمريخ، ليُعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بتقدُّم المريخ على الشبيبة الجزائري 1/0، بعدها تواصل الأداء قوياً في شوط اللعب الثاني من جانب المريخ الساعي إلى الفوز وتعزيز الهدف الأول، إلا أن الشبيبة عاد بهدف مُبكِّر أعاده إلى أجواء المُباراة والتأهل، بعدها عاد المريخ لمواصلة الهجمات للوصول إلى مرمى بن يونس، ليكن له ما أراد، عندما أحرز اللاعب التاج إبراهيم الهدف الثاني للمريخ من عكسية تخطت (المدينة) وأرسلها التاج تسديدة قوية في شِباك الشبيبة هدفاً ثانياً في الدقيقة (13) من الشوط الثاني، حيث لم يفلح الحارس الجزائري أسامة بن يونس طريقاً لإبعادها، بعدها عاد (المدينة) وأضاف الهدف الثالث من عكسية مُحسّنة أرسلها له اللاعب التش سدّدها الأول في الشباك ومنح المريخ الهدف الثالث، الذي لم يمنحه التأهُّل ليعود الجزائري بقوة فيما تبقى من زمن المباراة مُحرزاً الهدف الثاني من ركلة جزاء ارتكبها صلاح نمر نفّذها توفيق العدادي قتل به المُباراة مُعلناً تأهُّل الشبيبة رغم الخسارة 3/2، وكانت المُباراة الأولى قد انتهت بفوز شبيبة القبائل على المريخ 1/0 ليصعد الجزائري بفارق الأهداف إلى الدوري القادم من البطولة.

الجدير بالذكر أنّ اللقاء تَوَقّفَ بسبب الاعتداء من قِبل اللاعب بن شريفية على اللاعب خالد النعسان مِمّا تَسَبّب في توقُّف المُباراة ومنح الحكم اللاعب خالد النعسان بطاقة صفراء.