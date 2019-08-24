عاجل.. وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.

ولم تتحدث التقارير الإعلامية بعد عن مصدر الانفجارات، مكتفية بالقول إن المضادات الأرضية "تتصدى لأهداف معادية" دون ذكر هويتها.