أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.
ولم تتحدث التقارير الإعلامية بعد عن مصدر الانفجارات، مكتفية بالقول إن المضادات الأرضية "تتصدى لأهداف معادية" دون ذكر هويتها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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