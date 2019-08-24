تركي آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة موديل 2019

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن الفائز بسيارة موديل 2019، وذلك بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وراسينغ سانتاندير في دور الدرجة الثانية الإسباني. وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" مبروك الفائز من مصر ... توقع النتيجة الصحيحة وفاز بسيارة وحنتواصل معاه".

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