"الصحة" تتعهد بإكمال مستشفى الجنينة المرجعي

تعهد وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، د. سليمان عبدالجبار، بتسريع الخطى لإكمال مستشفى الجنينية المرجعي التخصصي، بسعة 500 سرير، وتوفير الأجهزة والأثاثات الطبية، ومعالجة الإشكالات الإدارية بمستشفى الجنينة بصورة عاجلة، واستكمال إنفاذ خطة إصلاح القطاع الصحي.

ووقف وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف ميدانياً على سير الخدمات الصحية بولاية غرب دارفور. وقال عبدالجبار في تصريحات صحفية من حاضرة الولاية، إن مواطن الولاية يواجه كثيراً من المعاناة في سبيل الحصول على الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية مع بعد الولاية عن المركز وارتفاع تكلفة السفر لتلقي العلاج بالخرطوم.

وأكد عبدالجبار أن الزيارة شهدت التفاكر مع قيادات الولاية وقيادات العمل الصحي والعاملين بالحقل الصحي، وذلك تزامناً مع وصول المدير العام الجديد للوزارة حول سبل تحسين مستوى الخدمات الصحية وتجاوز التحديات الإدارية الطارئة التي واجهتها وزارة الصحة بالولاية في الآونة الأخيرة، بجانب التفاكر حول خارطة الطريق للعمل الصحي خلال الفترة الانتقالية، وكيفية إحكام التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء،

فضلاً عن اجتماعات ولقاءات مع الوالي وأعضاء حكومته والجهات ذات الصلة بالعمل الصحي.

وأشار إلى زيارات ميدانية تفقدية لمستشفى الجنينة التعليمي، ومشروع مستشفى الجنينة المرجعي التخصصي، ومشروع مستشفى الكاردينال لأمراض النساء والتوليد، بجانب كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الجنينة، مؤكداً أن مخرجات الزيارة مبشرة بخير كثير للعمل الصحي بالولاية .