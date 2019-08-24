قوات الجيش تدخل مقر "الانتقالي" في عتق بشبوة (انفوجراف)

دوري أبطال أفريقيا الزمالك x

8:00 مساءا ديكيداها أف سي الصومالي النجم الرياضي الساحلي - تونس x

8:00 مساءا هافيا كوناكري - غينيا الرجاء الرياضي - المغرب x

9:00 مساءا بريكاما يونايتد - غامبيا الدوري الإنجليزي الممتاز نوريتش سيتي x

1:30 ظهرا تشيلسي مانشستر يونايتد x

4:00 عصرا كريستال بالاس واتفورد x

4:00 عصرا وست هام يونايتد برايتون x

4:00 عصرا ساوثهامتون شيفيلد يونايتد x

4:00 عصرا ليستر سيتي ليفربول Advertisements x

6:30 مساء أرسنال الدوري الإسباني أوساسونا x

5:00 مساء إيبار ريـال مدريد x

7:00 مساء بلد الوليد سيلتا فيجو x

9:00 مساء فالنسيا خيتافي x

9:00 مساء أتلتيك بيلباو الدوري الإيطالي بارما x

6:00 مساء يوفنتوس فيورنتينا x

8:45 مساء نابولي كأس الكونفيدرالية الأفريقية ايتول دو كونجو - الكونجو x

6:00 مساءا بيراميدز - مصر

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