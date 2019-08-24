ريال مدريد يتعثر أمام بلد الوليد

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الخليج 365 :
سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 ضد ضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.
سجل لريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقة 82، بينما أحرز سيرجي جوارديولا هدف بلد الوليد في الدقيقة 88.
وبهذا التعادل، يحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بلد الوليد ثالث الترتيب.
واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3)، بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال وفاران وراموس ومارسيلو، وفي الوسط كاسيميرو وكروس وخاميس رودريجيز، والثلاثي الهجومي بيل وبنزيما وإيسكو.
على الجانب الآخر، لجأ سيرجيو جونزاليس مدرب بلد الوليد، على طريقة لعب (4-4-2)، ماسيب في حراسة المرمى، أمامه ناتشو وساليسو وأوليفاس ومويانو، وفي الوسطط بلانو وإيميتريو وميتشيل وبورو، وثنائي هجومي أونال وجوارديولا.
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