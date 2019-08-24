المستوردون: رجال أعمال استفادوا من سياسات تحريك سعر الصرف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حذرت الغرفة القومية للمستوردين من إجهاض الثورة الشعبية عبر بوابة الاقتصاد وشنت هجوماً قاسياً على السياسات الاقتصادية بالبلاد في العهد البائد.

واتهم الأمين العام للغرفة، الصادق جلال الدين فئة من رجال الأعمال بالاستفادة من سياسات تحريك سعر الصرف.

وشدد في ورقة بعنوان “تدهور الجنيه السوداني بين عجز الميزان التجاري والموازنة العامة” مساء اليوم ، على أهمية محاكمة متخذي قرار تكوين آلية صناع السوق لتسببهم في ارتفاع أسعار صرف الجنيه بنسبة تصل إلى ١٢٢٠٪.

واستبعد جلال أن يكون الإستيراد هو سبب في تدهور قيمة الجنيه السوداني مستدلاً بدول مجاوره حافظت على أسعار عملتها في ظل ارتفاع وارداتها.

وأكد على عدم وجود عجز في الميزان التجاري عازياً تدهور قيمة الجنيه السوداني للسياسات الخاطئة وتداخلات البنك المركزي بجانب تدخل الشركات الحكومية والأمنية لشراء النقد الأجنبي من أسواق العملات.

وكشف جلال عن وجود أجانب يعملون في الاستيراد والصادر يعملون تحت مظلة الاستثمار تصل تحويلاتهم الخارجية إلى ٨ مليار دولار.

ونوه إلى وجود تهريب سلع من الصادر والوارد عبر القنوات الرسمية ما يعمل على إفقاد الدولة إلى إيرادات كبيرة. المادة السابقة المريخ يودع الابطال من الدور التمهيدي المقالة القادمة يتعثر أمام بلد الوليد ريال مدريد يتعثر أمام بلد الوليد

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