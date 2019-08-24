أمير سعودي استشاط غضباً من ”غادة عويس” وسبها وفي الإمارات طعنوا بعرضها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسببت تغريدة للإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، في حالة من الجنون لدول الحصار ظهرت جلية في هجوم عنيف لشخصيات مقربة من النظام السعودي عليها وكذلك كتائب الذباب الإلكتروني بالإمارات التي سبتها وخاضت في عرضها.

وكانت التغريدة محل الذكر لـ”عويس” في صيغة تساؤل على سبيل السخرية بجلب اليهود إلى خيبر في السعودية بدلاً من الاراضي الفلسطينية، ردا على منطق أصوات جاهلة تعتدي على حق الفلسطيني في أرضه.هذه التغريدة أثارت جنون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الذي خرج يهاجم مذيعة الجزيرة ويسبها.

ودون في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ردا على غادة عويس ما نصه:”صفقة قرن غادة عويس : استبدال احتلال القدس والمسجد الأقصى ثالث مسجد تُشد إليه الرِّحال باحتلال المدينة المنورة وثاني الحرمين الشريفين .. سبحان القائل (( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر))”وأوضحت:” كان ذلك ردا على منطق أصوات جاهلة تعتدي على حق الفلسطيني في أرضه! الحقّ حقّ والقضية الفلسطينية قضية عادلة ولن تغير اي صفقة ولا اي بروباغاندا ولا اي ترهيب هذه الحقيقة!”وسبق أن أقر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء صحفي مطول أجراه معه الصحفي الأمريكي، جيفري غولدبيرغ، العام الماضي بحق الشعب اليهودي بـ”أرض خاصة بهم”.

وقال غولدبيرغ في اللقاء الذي نشرته صحيفة “the atlantic” الأمريكية، “تحدث معي ولي العهد السعودي عن إسرائيل، أخبرني أنه يعترف بحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة قومية خاصة به إلى جانب دولة فلسطينية.. لم يعترف أي زعيم عربي بهذا الحق أبدا”.

ونفس الحال كان في الإمارات حيث وجهت كتائب الذباب الإلكتروني التابعة لابن زايد كل طاقتها بالأمس، لمهاجمة غادة وعويس والتطاول عليها، حتى أن بعضهم خاض في عرضها كعادة عيال زايد بنسب تغريدات مزورة لها.