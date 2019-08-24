إعلامية تستنفر شباب الإقليم الأوسط ضد التهميش وتقول:(حباب العنصرية)!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استنكرت الكاتبة الصحفية والمذيعة عائشة الماجدي ما اسمته تهميشاً للإقليم الأوسط (الجزيرة والنيل الأبيض) في تشكيل المجلس السيادي حيث دعت أبناء الإقليم إلى نفير للمطالبة بحقوقهم والتمثيل في الحكومة الانتقالية موضحة بأن الإقليم به كفاءات كبيرة حيث قالت : (أنا قضيتي الإقليم الأوسط ليه ما شارك في السيادي كل الأقاليم شاركت ونحن عندنا شباب زي الورد). ونفت الماجدي ان تكون دعوتها لاستنفار أبناء الإقليم الأوسط بأنها دعوة عنصرية موضحة بأنها تناقش قضية تمثيل الأقاليم في ترتيبات الفترة الانتقالية قائلة : ( إذا كانت العنصرية بتبدأ بكلمة التمثيل حباب العنصرية) مؤكدة بأنهم كشباب ينتمون للإقليم الأوسط بصدد الدفاع عن حقوق الإقليم حيث قالت:(نحن كشباب الوسط بصدد أخذ حقوقنا من الحكومة الحالية). المادة السابقة إطلاق اسم “حمدوك” على “تايوتا” بوكس موديل 2020م المقالة القادمة أوروبا تهدد بالرد بالمثل اذا فرض ترامب رسوم على النبيذ الفرنسي

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